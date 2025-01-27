Сотрудничество между КНДР и РФ сейчас заключается в том, что Северная Корея предоставляет России товар, в том числе людей, за что получает технологии, валюту, продовольствие.

КНДР может отказаться от поддержки РФ лишь при условии, что США смогут "перебить" ту выгоду, которую дает Северной Корее нынешнее сотрудничество с Россией. Речь идет о технологиях, валюте, продовольствии.

Об этом сказал военный аналитик Денис Попович в эфире Киев24, комментируя информацию, что президент США Дональд Трамп хочет восстановить отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, который сейчас активно поддерживает Кремль в войне против Украины.

"Когда мы задаем вопрос, сможет ли, параллельный вопрос - а чем? Что у него такое есть? Сейчас сотрудничество между КНДР и РФ происходит за счет того, что КНДР предоставляет товар. В широком смысле люди - это тоже товар, проплачиваемый товар; патроны, которые Северная Корея предоставляет вместе с другими образцами вооружения и боеприпасами взамен на технологии, на продовольствие, на валюту. Сможет ли Дональд Трамп предложить что-то достойное для Ким Чен Ына, чтобы он мог покинуть сотрудничество с РФ и сотрудничать с США? Что может предложить Трамп, чтобы перебить предложения Путина?" - подчеркнул Попович.

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Он отметил, что имеет "очень значительные" сомнения, что США будут делиться технологиями, потому что у Америки есть еще союзники Япония и Южная Корея, которые, очевидно, будут очень против этого. Вообще, подчеркнул эксперт, это будет в обход санкций, которые накладывали в том числе Соединенные Штаты.

"Есть ли что еще предложить - тут большой вопрос. Если он предложит что-то, что будет интересно Ким Чен Ыну больше, чем то, что предлагает РФ, тогда это возможно. Если нет, то все это лишь разговоры", - сказал эксперт.

По мнению Поповича, ослабление санкций также не заинтересует лидера КНДР, ведь "до сих пор они не очень мешали его стране наращивать свои вооруженные силы, создать ядерное вооружение, перебрасывать войска в РФ для войны против Украины и, наконец, развивать ракетные технологии".

"Не знаю, насколько они могут согласиться на снятие санкций для того, чтобы отказаться от предложений Путина. Мы всего не знаем, но "перебить" можно только тем, что больше заинтересует Ина", - резюмировал Попович.

Контакты Трампа из КНДР

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил, что планирует возобновить контакты с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом Трамп сказал в интервью Fox News.

Издание отмечало, что еще до вступления Трампа в должность стало известно, что его команда обсуждает возможность проведения прямых переговоров с северокорейским лидером. У Трампа надеются, что новый дипломатический толчок может снизить риски вооруженного конфликта.

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