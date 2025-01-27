Следующая партия северокорейцев может быть более эффективной, считает Ступак.

Те северокорейские войска, которым удалось выжить на войне против Украины, могут вернуть обратно в КНДР.

Об этом рассказал военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эфире "24 Канала". Также он объяснил решение руководства КНДР.

"Для того, чтобы они научили новую партию военнослужащих, которые приедут. Да, возможно они хорошо стреляют. Но с тактикой и стратегией у них очень плохо, она хромает. А те, кто выжили - они получили огромный опыт относительно того, как бороться с украинской техникой, как противодействовать БПЛА. И весь этот опыт попытаются передать новым новобранцам. Чтобы они были уже немного обстреляны, с опытом практическим", - сказал он.

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Ступак подчеркнул, что следующая партия войск КНДР может быть уже более эффективной, чем предыдущая.

Войска КНДР в Украине - важные новости

Ранее некоторые западные СМИ сообщили, что Северная Корея может прислать дополнительные силы в поддержку РФ. Отмечается, что это может произойти на фоне больших потерь северокорейских войск в Курской области.

В то же время Sky News отмечает, что северокорейские войска могли отступить от линии фронта. Журналисты считают, что бойцы КНДР либо делают выводы из ошибок, допущенных во время первых столкновений с Силами обороны Украины, либо занимаются лечением раненых, либо ждут подкрепления.

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