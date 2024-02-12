Разработчики отмечают, что эти снаряды "качественно изменят силы реактивных систем залпового огня нашей армии".

Северная Корея разработала новую баллистическую систему управления реактивной системой залпового огня и управляемые снаряды.

Как сообщают Yonhap и Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA), в воскресенье Академия оборонных наук провела испытания новых управляемых снарядов калибра 240 мм, чтобы оценить их точность и преимущества.

"Разработка управляемых реактивных систем залпового огня калибра 240 мм и их системы баллистического контроля качественно изменит силы реактивных систем залпового огня нашей армии", – говорится в сообщении.

Последнее техническое усовершенствование поможет переоценить стратегическую ценность и полезность реактивной системы залпового огня калибра 240 мм, а также повысить роль такого оружия "на поле боя".

КНДР помогает России: что известно

В ноябре прошлого года стало известно, что КНДР передала России баллистические ракеты. Речь идет о северо-корейском аналоге "Точки-У", или Р-17.

Уже на новогодние праздники, РФ нанесла массированный удар по Украине, в том числе и с использованием северокорейских ракет. Тогда же AP сообщали, что Москва может приобрести баллистические ракеты ближнего радиуса действия у Ирана.

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