Также лидер Северной Кореи заявил, что США и Южная Корея превратились в ядерный альянс.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна не планирует нападать на своего южного соседа, пишет Yonhap.

Однако он подчеркнул, что Южная и Северная Кореи являются "двумя враждебными друг другу государствами".

"Раньше мы говорили об освобождении южной стороны или объединении силой. Но мы не заинтересованы в этом, и с тех пор, как мы провозгласили позицию двух отдельных государств, мы никогда не были сознательны этой страны. Мы не намерены нападать на Республику Корея. Это страшно даже осознавать, что это страна, и мы не хотим встречаться с ними", - подчеркнул Ким Чен Ын.

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Лидер КНДР добавил, что Северная Корея ускорит свое движение, чтобы стать военной и ядерной "сверхдержавой", пытаясь увеличить свое ядерное сдерживание.

"В то время, когда Южная Корея и США полностью превратился в ядерный альянс, как они и заявляли, наша ядерная сила реагирования должна быть доведена до высоты, которая не имеет никаких ограничений", - сказал он.

КНДР и Южная Корея

Ранее Южная Корея показала свою самую мощную ракету, которая может поразить подземные бункеры КНДР. По словам президента страны, если КНДР попытается применить ядерное оружие, то столкнется с решительным ответом альянса - Южная Корея и США.

Также летом США и Южная Корея провели совместные военные учения, чтобы противостоять угрозам КНДР. Учения отражали "реалистичные угрозы" во всех сферах, среди которых ракетные угрозы со стороны КНДР, а также глушение GPS, кибератаки и другие уроки, извлеченные из недавних событий.

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