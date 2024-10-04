КНДР имеет достаточно материалов для создания десятков единиц ядерного оружия.

Лидер Северной Кореи Ким Чем Ын по примеру российского лидера Владимира Путина, начал "бряцать" ядерным оружием. Как пишет Reuters, ссылаясь на северокорейское информагентство KCNA, он пригрозил применить все имеющиеся наступательные силы, в том числе ядерное оружие, если враги попытаются посягнуть на суверенитет страны.

Отмечается, что Ким раскритиковал президента Южной Кореи Юн Сок Ёля за угрозу положить конец северокорейскому режиму, заявив, что "этот комментарий показал, какая сторона разрушает региональную безопасность и мир".

Он заявил, что "если противник, охваченный крайней глупостью и безрассудством, попытается использовать вооруженные силы, посягая на суверенитет КНДР... КНДР без колебаний применит все наступательные силы, которыми она располагает, включая ядерное оружие".

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Как напоминает Reuters, Северная Корея десятилетиями занималась программой создания ядерного оружия и, как полагают, имеет достаточно материалов для создания десятков единиц такого оружия. Она уже провела шесть подземных испытаний ядерного взрыва.

Недавно Южная Корея показала свою самую мощную баллистическую ракету с 8-тонной боеголовкой, способную поразить даже подземные бункеры в Северной Корее. Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль предупредил, что если КНДР попытается применить ядерное оружие, то "этот день станет концом северокорейского режима".

Путин также активизировал ядерные угрозы

25 сентября Путин объявил об изменении доктрины ядерного сдерживания России. По его словам, теперь РФ может нанести ядерный удар по неядерному государству, например, из-за запуска беспилотников.

Кроме того, РФ сможет применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси, а также если противник, используя обычное неядерное оружие, будет создавать критическую угрозу российскому суверенитету.

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