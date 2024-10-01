Баллистическая ракета Hyunmoo-5 может нести 8-тонную боеголовку.

Южная Корея во время празднования Дня вооруженных сил показала свою самую мощную баллистическую ракету, способную поразить даже подземные бункеры в Северной Корее.

Как пишет AP, президент Южной Кореи Юн Сук Ёль предупредил, что если КНДР попытается применить ядерное оружие, то столкнется с решительным ответом альянса Южная Корея – США, и "этот день станет концом северокорейского режима".

Как пишет AP, во время церемонии южнокорейские военные показали около 340 единиц военной техники и систем вооружения. Среди них - баллистическая ракета Hyunmoo-5, которая может нести 8-тонную боеголовку, способную проникать глубоко в землю и уничтожать подземные бункеры Северной Кореи.

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Как напоминает издание, в последнее время опасения по поводу бомбовой программы Северной Кореи еще больше усилились после того, как она опубликовала фотографии секретного объекта по обогащению урана для ядерного оружия.

По мнению южнокорейских чиновников, КНДР попытается еще больше усилить напряженность, проведя испытания оружия в преддверии выборов в США, чтобы усилить свои рычаги влияния в будущих переговорах с новым американским правительством. Эксперты говорят, что Северная Корея, вероятно, считает, что расширение ядерного арсенала поможет ей добиться больших уступок со стороны США, таких как масштабное ослабление санкций.

Ядерные угрозы КНДР

Ранее в Южной Корее заявили, что КНДР имеет достаточно плутония и урана для производства по меньшей мере двузначного количества ядерных боеголовок. При этом в разведке страны утверждают, что КНДР может провести седьмое ядерное испытание после президентских выборов в США 5 ноября.

Также северокорейский лидер Ким Чен Ын заявлял, что его страна будет увеличивать количество ядерного оружия "в геометрической прогрессии". Он отметил, что сильное военное присутствие необходимо для того, чтобы противостоять "различным угрозам со стороны Соединенных Штатов и их сторонников".

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