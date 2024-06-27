Специалисты также считают, что в ракете Hwasong-17 разработчики использовали российское решение.

Северная Корея уже получает выгоду от сотрудничества с Россией – в частности, готовые технологии по ракетному вооружению. Такое заявление сделал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков.

"Без официальных соглашений КНДР провела довольно успешные испытания своей новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17. Вчера были очередные испытания. Сообщалось, что целью было тестирование так называемых раздельных боевых блоков. Баллистическая ракета несла не один ядерный заряд, а несколько, со средствами преодоления противоракетной обороны. Это более чем сложная технология, на самом деле. То, что они уже заявили об испытаниях, на мой взгляд, прямо говорит, что они получили готовое технологическое решение от РФ", – подчеркнул он в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, северокорейская ракета Hwasong-17 появилась из ниоткуда. КНДР уже провела более четырех успешных испытаний подряд. Эксперт говорит, что очевидно, были использованы уже готовые решения, полученные Пхеньяном именно от Москвы.

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"Если посмотреть на эту ракету, некоторые технологические решения относительно нее аналогичны тем, что использовались в советских и российских ракетах, в том числе – двигатели первой ступени", – пояснил Катков.

Специалисты также считают, что в ракете Hwasong-17 разработчики использовали российское решение.

"То есть КНДР уже получает от РФ то, что РФ может ей отдать – готовые технологии в отношении ракетного вооружения", – констатировал военный эксперт.

Сотрудничество КНДР и России

19 июня российский диктатор Владимир Путин посетил Северную Корею. Там Россия и КНДР подписали договор о партнерстве между странами, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Кроме того, как заявил Путин, Россия "не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с КНДР".

На днях стало известно, что КНДР может направить инженерное подразделение во временно оккупированный Донецк. Военный эксперт Валерий Рябых отметил, что появление северокорейских военных в Украине можно будет трактовать как вступление КНДР в войну на стороне РФ.

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