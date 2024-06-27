Советник главы ОП подчеркнул, что отсутствие реакции ООН на сложившуюся ситуацию ведет к "справедливому финалу".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на сообщение о том, что Северная Корея отправит инженерные войска на оккупированные территории Донбасса.

Как заявил Подоляк в Telegram, КНДР "спокойно вышла из-под мировых санкций" и активно занимается военным сотрудничеством с РФ. А теперь страна собралась "прямо посылать специальные инженерные войска для участия непосредственно в войне против Украины на стороне агрессора".

"И? А ничего. Тишина. Вместо ответной реакции, ООН приглашает на "миротворческий саммит"... министра внутренних дел РФ Колокольцева, находящегося под "жесткими" персональными санкциями, чтобы обсудить публично "миротворчество" и еще раз сказать нейтральным странам, что "нападать на другие суверенитеты, убивать массово гражданских - замечательно, правильно". Именно это - демонстративное игнорирование прямого участия Северной Кореи в войне на стороне Рф и приглашение авторов геноцидной войны на саммиты - ведет к справедливому финалу (сарказм)", - заявил Подоляк. Видео дня

Он также отметил, что "нужно больше инвестировать в ООН и ждать эффективности", добавив, что это "повторный сарказм".

КНДР отправляет войска в Украину

Как сообщал УНИАН, Северная Корея отправит строительные и инженерные войска на оккупированные территории Донецкой области. Корейцы будут якобы выполнять "восстановительные работы".

Южнокорейский телеканал TV Chosun известил, что КНДР готовится к отправке крупномасштабных инженерных сил на Донбасс уже в июле.

Журналисты ссылаются на южнокорейского чиновника. Силы армии КНДР якобы помогут оккупантам восстановить инфраструктуру в оккупированном Донецке.

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