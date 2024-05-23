Ранее Штаты обвиняли Китай в помощи РФ технологиями.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отреагировал на заявление министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о сотрудничестве Китая и России в разработке вооружений, которые Москва сможет развернуть против Украины, пишет The Telegraph.

"Они все чаще работают вместе. И сегодня я могу сообщить, что у нас есть доказательства того, что Россия и Китай сотрудничают в разработке боевой техники для использования в Украине", - заявил Шаппс 22 мая.

На вопрос об этом заявлении Салливан на ежедневном брифинге для прессы в Белом доме ответил:

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"Мы этого еще не видели. Я с нетерпением жду возможности поговорить с Великобританией, чтобы убедиться, что у нас есть общая операционная картина".

Вместе с тем издание напоминает, что США ранее обвиняли Китай в помощи России технологиями, которые использовались на поле боя в Украине, но не стали утверждать, что Пекин напрямую поставлял оружие.

Британия обвинила Китай в помощи России

Как писал УНИАН, 22 мая министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что их разведка имеет данные о предоставлении или подготовке к предоставлению Китаем смертоносной помощи России.

В ответ на это представитель минстерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь обвинил Британию в том, что она якобы помешала Украине и России договориться о мире в начале полномасштабной войны.

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