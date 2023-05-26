МИД Китая озвучил собственное видение того, почему Россия напала на Украину.

Причиной войны в Украине стали "проблемы с управлением безопасностью" в Европе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

"Украинский кризис — это трагедия, которой можно было бы избежать. Но он пришел к тому, где он стоит сегодня. Есть болезненные уроки, над которыми должны серьезно задуматься все стороны. Украинский кризис, по сути, является проявлением проблем, накопившихся в управлении безопасностью Европы", – заявила она.

Спикер китайского МИДа подчеркнула, что Пекин всегда выносит "собственное независимое решение", отталкиваясь от сути вопроса.

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"Мы твердо стоим на стороне мира и диалога, на правильной стороне истории. Мы были и будем оставаться приверженными содействию мирным переговорам. Мы готовы работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования украинского кризиса", – заявила Мао Нин.

Визит китайского посланника в Европу

На прошлой неделе Китай направил в Европу своего специального посланника Ли Хуэя, который в прошлом много лет был послом КНР в Москве. Задачей Ли было посетить Украину, Россию и ключевые страны Европы в целях подготовить почву для запуска мирного процесса в Украине.

В рамках визита в Украину Ли Хуэй встретился с президентом Владимиром Зеленском, главой Офиса президента Андреем Ермаком, главой МИД Дмитрием Кулебой, а также министрами инфраструктуры, энергетики и обороны. По итогам визита были сделаны общие заявления без особой конкретики: договорились "работать вместе" над поисками путей установления мира.

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