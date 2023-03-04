Возможные поставки летального оружия в Россию Европа считает "абсолютно красной линией".

ЕС наложит санкции на Китай, если Пекин решится поставлять оружие в Россию для войны против Украины. Об этом в комментарии агентству Reuters заявил высокопоставленный представитель Европейского союза.

По словам европейского чиновника, имя которого издание не называет, для ЕС поставки китайского оружия в Россию станут "абсолютной красной чертой". На такие действия Европа ответит санкциями.

Издание отмечает, что эти слова в целом лежат в том же нарративе, что был озвучен канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе его выступления в Бундестаге.

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"Не поставляйте никакого оружия агрессору России", — предупредил он китайцев с парламентской трибуны в четверг.

Поставки китайского оружия в РФ – что известно

Несколько недель назад официальные представители США заявили, что Китай, вероятно, изучает вопрос поставок оружия в Россию. Президент США Джо Байден предупредил Пекин, что он не останется безнаказанным в случае прямой помощи агрессору.

По данным источников NBC, Пекин может передать Москве некоторое количество артиллерийских орудий и партию боеприпасов.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сомневается, что Китай действительно пойдет на такой шаг, поскольку это принесет Пекину лишь дополнительные проблемы.

Ранее издание Reuters выяснило, что США готовятся ввести санкции против Китая, если тот действительно начнет поставлять оружие стране-агрессору.

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