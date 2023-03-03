Усилия Москвы втянуть в войну против Украины другие страны терпят неудачу.

Китай остается нейтральным по отношению к российско-украинской войне. Пока нет признаков того, что Пекин намерен поставлять оружие Москве. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, Россия прилагает усилия, чтобы вовлечь Китай и другие страны в войну против Украины. Однако пока такие попытки остаются без успеха.

"Для чего Китай будет становиться на сторону России и поставлять ей оружие? Чтобы получить огромные проблемы, попасть под те или иные ограничения? Конечно, Китай этого делать не будет, ему это не нужно от слова совсем", – заявил Данилов.

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В то же время глава СНБО признал, что пока Китай продолжает называть российское вторжение в Украину "конфликтом", а не "войной", преследуя собственные интересы.

"Китай большой геополитический субъект, это большая страна с большим количеством населения, большим ВВП, которая имеет влияние на определенные процессы в мире. (...) У каждой страны свое видение, как они видят сегодняшнее развитие, как они видят развитие, которое будет происходить завтра или в ближайшее время", – пояснил Данилов.

Поставки китайского оружия в Россию – что известно

В феврале американские официальные лица заявили, что Китай рассматривает возможность начать поставки оружия в Украину. По данным NBC, речь идет об артиллерии и боеприпасам, в которых страна-агрессор испытывает дефицит.

Президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредили Пекин, что поставки оружия в Россию повлекут за собой серьезные последствия. Журналисты Reuters выяснили, что наказанием для Китая станут санкции, вероятнее всего – в банковском секторе.

Однако пока нет признаков, что поставки оружия уже начались. Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов и вовсе выразил сомнение, что Китай действительно намерен помогать России оружием.

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