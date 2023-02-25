Американский президент напомнил, что уже предупреждал лидера Китая Си Цзиньпина об экономических последствиях в случае помощи России.

Президент США Джо Байден предупредил Китай о неизбежной реакции США, если Пекин будет поставлять России летальное оружие для войны против Украины.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью ABC News. В то же время Байден отметил, что не ожидает от Китая подобных шагов, несмотря на заявления китайских чиновников об их вероятности.

"Я не ожидаю - мы еще этого не видели, но я не ожидаю большой инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия России", - сказал Байден.

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Президент США подчеркнул, что если Китай все же решит предоставить России летальное вооружение, его будут ждать серьезные санкции.

"Это была бы та же черта, которую пересекли бы все остальные. Другими словами, мы ввели строгие санкции в отношении всех, кто это сделал", - сказал Байден о поддержке российской войны.

Американский президент также напомнил, что уже предупреждал лидера Китая Си Цзиньпина об экономических последствиях в случае помощи России. Байден сказал, что в разговоре с Си он упомянул, как 600 американских корпораций ушли из России, "от Mcdonald's до Exxon - во всех направлениях".

"И я сказал: "И если вы участвуете в той же жестокости, поддерживая происходящие зверства, вы можете столкнуться с теми же последствиями", - добавил Байден.

Война в Украине - позиция Китая

Китай хоть и объявил, что занимает нейтральную позицию в российско-украинской войне, он все же продолжает последовательно перекладывать вину за войну в Украине с России на Европу и США.

Пекин также поддерживает пророссийскую риторику в ООН, которую никак нельзя назвать "нейтральной". В частности, на днях постоянный представитель Китая в ООН Дай Бин с трибуны организации заявил, что Китай выступает за прекращение западных поставок оружия в Украину, поскольку это якобы мешает наступлению мира. Отдельно китайский дипломат подчеркнул недопустимость применения ядерного оружия в текущей войне.

О "мирном плане" чиновники КНР оговорились на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам руководителя офиса иностранных дел Центрального комитета Ван И, "предложение Китая учитывает то, что территориальная целостность и суверенитет всех государств должны уважаться".

24 февраля Китай представил свое видение мира в Украине. Войну Пекин называет "украинским кризисом". Опубликованный документ на сайте МИД Китая состоит из 12 пунктов, среди которых - уважение суверенитета всех стран; прекращение боевых действий и возобновление мирных переговоров; прекращение односторонних санкций и другие. При этом четких рекомендаций, как, например, достичь прекращения огня нет.

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