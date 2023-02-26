Официальные источники рассказали журналистам, что Китай серьезно задумался о поставках тяжелого оружия.

Согласно новым разведданным США, власти Китая рассматривают возможность отправки в Россию артиллерии и боеприпасов для войны против Украины. Об этом изданию NBC News рассказали трое неназванных американских чиновников, знакомых с этой информацией.

Отмечается, что ни один из собеседников не сказал, какие конкретные доказательства есть у США касательно китайских планов помощи агрессору.

Комментируя возможную поставку китайской артиллерии в Россию, аналитик Майкл А. Горовиц отметил, что для Китая важно не допустить поражения России.

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"[Китай] уже оказывает России значительную поддержку, будь то в виде увеличения импорта нефти, [экспорта] компонентов двойного назначения, микрочипов, импортированных из западных стран, и спутниковых снимков", – заявил он.

При этом Горовиц допустил, что Запад мог проигнорировать поставки боеприпасов для стрелкового оружия, но точно ответит на поставки артиллерии.

Военная помощь России от Китая – что известно

В течение всего прошлого года в иностранной прессе появлялись сообщения, что Китай, вероятно, помогает России обходить западные санкции, поставляя микрочипы и другие товары двойного назначения.

В январе появились сведения, что Китай начал поставлять России военные товары нелетального типа – бронежилеты и каски.

Однако уже в феврале официальные лица США впервые заговорили о планах Китая начать поставки летального оружия в Россию. О недопустимости таких поставок китайцев предупредил президент США Джо Байден, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг. В Пекине все обвинения отрицают.

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