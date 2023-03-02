Сейчас Вашингтон ведет переговоры с союзниками, чтобы реагировать совместно.

США предупредили ближайших союзников о намерении ввести санкции против Китая, если Пекин начнет поставки оружия в Россию для войны против Украины. Об этом агентству Reuters рассказали несколько осведомленных источников.

Отмечается, что сейчас Вашингтон ведет предварительные консультации с союзниками, в первую очередь со странами Большой семерки (G7), чтобы вводить новые ограничения скоординировано.

Какие конкретно санкции планирует вводить Вашингтон, пока неясно. От официальных комментариев профильные ведомства отказываются.

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Источники полагают, что санкционная коалиция против Китая может иметь примерно ту же конфигурацию, что и в случае с антироссийскими санкциями. Однако пока предложение Вашингтона не вызвало у партнеров "широкого согласия по каким-либо конкретным мерам".

Издание отмечает, что вводить санкции против Китая найдется меньше желающих, поскольку экономические связи с Пекином у большинства стран намного теснее, чем с Россией – особенно в азиатском регионе.

По мнению Энтони Руджеро – эксперта по санкциям при бывшем президенте Дональде Трампе – администрация Байдена, вероятнее всего, может ударить по банковскому сектору Китая, если дело дойдет до санкций.

Поставки китайского оружия в РФ – что известно

Хотя СМИ весь прошлый год сообщали, что Китай оказывает России негласную помощь в войне против Украины, впервые о возможных поставках летального оружия официальные лица на Западе заговорили только в феврале 2023 года. О недопустимости таких поставок заявлял президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В Пекине все обвинения отрицают.

По информации издания NBC, у американской разведки есть сведения, что Китай намерен отправить в Россию артиллерию и боеприпасы к ней – то, в чем страна-агрессор испытывает острый дефицит вот уже несколько недель или даже месяцев.

В то же время глава украинской военной разведки Кирилл Буданов выразил сомнение, что Китай планирует поставлять оружие Российской Федерации.

"Я не вижу никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже оговариваются такие вещи", - заявил Буданов.

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