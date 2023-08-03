Блинкен призвал РФ прекратить шантажировать мир Черным морем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал все страны в ООН сказать России, чтобы она прекратила использовать Черное море в качестве шантажа после того, как Москва вышла из "зерновой сделки", которая позволяла Украине безопасно поставлять свое зерно на мировые рынки.

Председательствуя на заседании Совета безопасности ООН по голоду и отсутствию продовольственной безопасности, вызванному войной, Блинкен сказал, что каждый член ООН должен сказать Москве "хватит", пишет Guardian.

"Хватит шантажировать Черным морем. Хватит обращаться с самыми уязвимыми людьми в мире как с рычагом воздействия. Хватит этой неоправданной бессовестной войны", - сказал он.

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Блинкен объявил, что почти 90 стран поддержали составленное США короткое коммюнике, в котором они обязуются "принять меры, чтобы положить конец использованию продовольствия в качестве оружия войны и голоданию гражданского населения в качестве тактики ведения войны".

Ситуация с зерновой сделкой - последние новости

Недавно появилась информация, что трем гражданским судам удалось прорвать зерновую блокаду России в Черном море. По данным" милитарного", в ночь на 30 июля три гражданских корабля Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan, прошли турецкие проливы, происхождение этих судов: Израиль, Греция и Турция/Грузия.

После атаки России на порт Измаил, которую оккупанты совершили в ночь на 2 августа, цены на пшеницу на Чикагской бирже в Чикаго подскочили на 6,5%.

Президент России Владимир Путин проигнорировал запросы президента Турции Реджепа Эрдогана относительно переговоров о продлении "зернового соглашения".

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