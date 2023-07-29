По словам дипломатов, власти Турции пытаются решить этот вопрос по другим каналам связи с Кремлем.

Президент России Владимир Путин проигнорировал запросы президента Турции Реджепа Эрдогана относительно переговоров о продлении "зернового соглашения", из которой вышла Россия. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и аналитиков.

В последние недели Эрдоган неоднократно говорил, что хочет поговорить с Путиным о возобновлении соглашения, которое позволяло вывозить продовольствие из портов Одессы на Черном море. Пока президенты Турции и России не коммуницировали. По словам дипломатов, власти Турции пытаются решить этот вопрос по другим каналам связи с Кремлем.

Кроме того, в воскресенье Пекин заявил Совету Безопасности ООН, что "зерновое соглашение" необходимо восстановить ввиду его важности для мировой продовольственной безопасности. Кроме того, в китайских государственных СМИ вышла серия статей о необходимости ее продолжения, отмечает WSJ.

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По данным WSJ, Россия отказалась от продления "зернового соглашения "после того, как Эрдоган "разозлил" российские власти. Он вернул Украине командиров полка "Азов", которые по условиям соглашения с Россией должны были оставаться в Турции до конца войны, и одобрил вступление Швеции в НАТО.

Выход РФ из "зернового соглашения" - детали

Страны Африки требуют от России вернуться к" зерновому соглашению", и угрожают Кремлю ухудшением отношений. Вместо этого Путин пообещал бесплатно отправит по 25-50 тысяч тонн зерна в 6 стран Африки, которые ранее поддерживали позицию РФ в ООН.

Обещанная Владимиром Путиным бесплатная поставка небольших партий зерна в шесть африканских стран не решит кризис на глобальном рынке продовольствия, вызванную российским вторжением в Украину, нужно прекратить боевые действия. Об этом заявил председатель Африканского союза Азали Ассумани в заключительной речи саммита "Россия-Африка".

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