Наталья Гуменюк рассказала, как иностранные суда добрались до украинской Бессарабии.

Стало известно, на самом ли деле три морских иностранных судна смогли прорваться под загрузку в порты, которые расположены на юге Одесской области. Свое мнение по этому поводу во время брифинга в медиа-центре "Украина-Одесса" высказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, вокруг этих судов создали информационный ажиотаж, который, в частности, косвенным образом спровоцировал атаку, которая произошла сегодня ночью по Дунайским портам.

"Была создана искусственная информационная бомба, которая сработала против дунайских портов", - подчеркнула Гуменюк.

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По ее словам, привлечение такого внимания и использование информации приводит к усилению агрессии врага - поэтому представителям медиа надо быть очень осторожными. При этом Гуменюк подчеркнула, что никакого "прорыва" нет.

"Прорыва блокады, как такового, не было, поскольку суда шли рекомендованным курсом, используя в том числе территориальные воды других государств, и за пределами района, который провозглашен закрытым", - сказала спикер.

Она также прокомментировала атаки РФ на порты Дуная

Она отметила, что близость к границе стран НАТО, в частности Румынии, не спасает дунайские порты от атак агрессора. В частности, румынская сторона выражает обеспокоенность по поводу таких ударов и только отслеживает события. Также Гуменюк рассказала, что молдавские военные неоднократно фиксировали факты перелета российских ракет через границы.

"Но такая близость к границе - это не всегда гарантия абсолютной безопасности. И сейчас украинская Бессарабия это существенно на себе почувствовала", - акцентирует Гуменюк. Она отметила, что сейчас еще неизвестно, сколько дронов попали в портовую инфраструктуру, потому что такие мощные атаки не позволяют быстро сделать соответствующие выводы. Также эту работу затрудняют попадания, которые сопровождаются пожаром.

По ее словам, на Дунае также имеет место минная опасность, потому что река впадает в Черное море, которое сейчас очень плотно заминировано.

Как отмечает Гуменюк, глобальная блокада морских портов Украины началась с марта 2022 года - сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда, из-за агрессии захватчиков, согласно международному морскому праву, в определенной части Черного моря в целях безопасности была закрыта навигация. Тогда же все гражданские суда, которые находились в северо-западной части Черного моря (украинские территориальные воды), были заведены в порты Украины.

Гуменюк добавила, что потом работал исключительно "зерновой коридор" - из трех портов Большой Одессы – "Южного", "Черноморска" и Одесского порта.

"И только суда, которые были предусмотрены решением Стамбульского координационного центра и были обеспечены безопасностью гарантов и ВСУ, могли следовать в территориальном море. Все остальные суда, в частности контейнеровозы, танкеры, не имели возможности выйти в море и фактически остаются заблокированными в портах. То есть они не могут использовать северо-западную часть Черного моря – навигация закрыта", - подчеркнула Гуменюк.

Прорыв блокады украинских портов-что известно

Как сообщал УНИАН, недавно появилась информация, что трем гражданским судам удалось прорвать зерновую блокаду России в Черном море. По данным" милитарного", в ночь на 30 июля три гражданских корабля Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan, прошли турецкие проливы, происхождение этих судов: Израиль, Греция и Турция/Грузия.

В ночь на 2 августа российские захватчики вновь савдалы мощного дронового удара по Дунайским портам, есть разрушение портовой инфраструктуры и тому подобное. Гуменюк отмечала, что одной из причин таких атак является попытка оккупантов заставить Силы обороны перенаправили определенные системы ПВО на юг Одесской области.

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