Трейдеры обеспокоены ударом по глобальным поставкам.

После атаки России на порт Измаил, которую оккупанты совершили в ночь на 2 августа, цены на пшеницу на Чикагской бирже в Чикаго подскочили на 6,5%.

Как сообщает Reuters со ссылкой на "источник в промышленности", в порту Измаила уровень ущерба "серьезный". Трейдеры обеспокоены ударом по глобальным поставкам.

"Цены на пшеницу на Чикагской бирже подскочили на 4% после атаки в среду, и выросли еще примерно на 2,5% позже утром. Трейдеры вновь обеспокоены ударом по глобальным поставкам из-за вытеснения с рынка Украины, одного из крупнейших мировых экспортеров", - говорится в материале

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"Атака России на Измаил означает, что Кремль увеличивает применение силы для восстановления морской экспортной блокады Украины", - пишет Reuters.

Удары оккупантов по портам

В середине июля 2023 года Россия заявила о выходе из "зернового соглашения".

После выхода из соглашения россияне начали активно наносить удары по портовой инфраструктуре Украины.

24 июля 2023 года враг атаковал ударными дронами портовые мощности на реке Дунай.

В ночь на 27 июля враг атаковал попал в одно из админзданий порта в Одесской области. В результате повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов.

29 июля 2023 года россияне ударили по зерновому терминалу на юге.

Всего за 9 дней враг повредил и уничтожил 26 объектов портовой инфраструктуры, 5 гражданских судов

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