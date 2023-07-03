Стоктон Раш предупредил пассажиров, что путешествие будет темным, но есть шанс мельком увидеть биолюминесцентных существ.

Выяснилось, что пассажиры на борту затонувшего подводного аппарата "Титан", вероятно, провели свои последние минуты, слушая музыку в темноте и наблюдая за морскими существами в глубине.

Отец и сын Шахзада Дауд, 48 лет, и Сулеман Дауд, 19 лет, были среди жертв. Кристин Дауд, жена Шахзады и мать Сулемана, рассказала о приготовлениях, проведенных Стоктоном Рашем, пилотом судна и основателем и генеральным директором OceaGate, компании, организовавшей это путешествие, пишет Independent.

Раш всегда рекомендовал "диету с низким содержанием шлаков" за день до рейса, который должен был длиться 12 часов, и советовал дайверам носить толстые носки и шапку, потому что чем дальше судно погружается в океан, тем холоднее становится.

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Он предупредил пассажиров, что путешествие будет темным, но есть шанс мельком увидеть биолюминесцентных существ.

Загрузите некоторые из ваших любимых песен на свой телефон, чтобы поделиться ими с другими через Bluetooth-динамик, но не музыку в стиле кантри, как сообщается, сказал им.

Катастрофа субмарины "Титан" - подробности

Все пятеро на борту туристической подводной лодки "Титан" были признаны мертвыми 22 июня после того, как на судне произошел "катастрофический взрыв".

Хвостовой конус подводного аппарата был найден примерно в 1600 футах от носовой части обломков Титаника после пятидневной безумной поисковой операции в северной части Атлантического океана.

Обломки "Титана" были доставлены на берег глубоководными роботами в прошлую среду, поскольку Береговая охрана США продолжает операции по восстановлению после катастрофического взрыва субмарины.

Обломки Титана впервые были замечены на фотографиях после того, как Береговая охрана объявила, что ROV (транспортные средства с дистанционным управлением) нашли свои камеры в море обломков в 1600 футах от носовой части Титаника, примерно на 12 000 футов ниже поверхности океана.

Pelagic Research Services, компания, которая управляла ROV, сделавшим предыдущие выводы об обломках, заявила, что ее команда успешно завершила морские операции и сейчас находится в процессе демобилизации после 10 дней работы.

На фотографиях с пристани видно, что несколько частей подводного аппарата поднимаются с корабля, включая носовой обтекатель с характерным круглым окном.

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