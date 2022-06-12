Канадский пенсионер Марсель Лусьер, сорвавший джекпот в 70 миллионов долларов в национальной лотерее, передаст часть средств на послевоенное восстановление Украины. Розыгрыш состоялся на этой неделе.
Об этом сообщает CTV News.
Также мужчина намерен часть выигрыша отдать на поддержку проектов, помогающих детям с аутизмом.
"Марсель Лусьер сказал, что намерен использовать часть сорванного джекпота в 70 млн долларов на помощь в восстановлении Украины и поддержку проектов по помощи детям с аутизмом", - говорится в сюжете.
Кроме того, Лусьер планирует потратить выигранные средства на круиз вместе с женой. Как рассказал мужчина, отдых планировался уже несколько раз, но каждый раз отменялся из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что Южная Корея примет участие в послевоенном восстановлении Украины. Дания также выразила готовность помочь отстроить Украину.
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