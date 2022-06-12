За минувшие сутки уничтожено 100 захватчиков и 11 вражеских танков.

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 100 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 июня ориентировочно составили:

- личного состава - около 32 тыс. 150 (+100) человек ликвидировано;

- танков ‒ 1430 (+11) единиц;

- боевых бронированных машин ‒ 3484 (+18);

– артиллерийских систем - 715 (+3);

- реактивных систем залпового огня - 226 (+4);

- средств ПВО - 97;

- самолетов - 212;

- вертолетов – 178;

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 582 (+3);

- крылатых ракет - 125;

- кораблей/катеров - 13;

- автомобильной техники и автоцистерн - 2455 (+7);

- специальной техники - 54.

"Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях", - отметили в Генштабе.

Напомним, что утром 12 июня случился обстрел Тернопольской области и пострадали дети. Также взрывы прогремели в Бердянске и половина города осталась без света.

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