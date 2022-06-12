Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 100 российских захватчиков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 32 тыс. 150 (+100) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1430 (+11) единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 3484 (+18);
– артиллерийских систем - 715 (+3);
- реактивных систем залпового огня - 226 (+4);
- средств ПВО - 97;
- самолетов - 212;
- вертолетов – 178;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 582 (+3);
- крылатых ракет - 125;
- кораблей/катеров - 13;
- автомобильной техники и автоцистерн - 2455 (+7);
- специальной техники - 54.
"Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях", - отметили в Генштабе.
Напомним, что утром 12 июня случился обстрел Тернопольской области и пострадали дети. Также взрывы прогремели в Бердянске и половина города осталась без света.
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