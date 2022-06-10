Главы МИД Дании и Украины обсудили поддержку Украины на ее европейском пути.

Министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод заявляет, что его страна готова оказать "сильную поддержку" для восстановления и послевоенного восстановления Украины.

Об этом Кофод сообщил в микроблоге Twitter.

"Только что поговорил с украинским коллегой и другом Дмитрием Кулебою о том, как мы можем еще больше укрепить датско-украинское партнерство и поддержать Украину на ее европейском пути. Дания готова оказать сильную поддержку для восстановления и послевоенного восстановления Украины. Мы на стороне Украины", - заявил Кофод.

Тем временем министр иностранных дел Украины поблагодарил Данию за предоставление противокорабельных ракет Harpoon.

"Разговаривал с моим датским коллегой и другом Йеппе Кофодом, чтобы поблагодарить Данию за ее поддержку Украины, в том числе за ракеты Harpoon", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Также глава МИД Украины сообщил, что обсудил с датским коллегой ближайший саммит Европейского Совета, от которого Украина ожидает получения вполне заслуженного статуса кандидата на вступление в ЕС.

Противники предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

Как сообщал УНИАН, ряд европейских стран не готовы безусловно поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз на саммите Европейского совета в конце июня.

По данным СМИ, в последнее время появились два новых оппонента - это Дания и Швеция. Они вложили немало усилий в реформы в Украине, прежде всего антикоррупционные, и решили поставить несколько условий именно в этой сфере для следующего шага ЕС.

Кроме того, проблемными остаются, в частности, Нидерланды. Премьер Марк Рютте настаивает на том, чтобы не давать Украине новых статусов до выполнения условий.

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