Восстанавливать украинские регионы и города уже официально выразили желание Эстония, Великобритания, Испания, Тайвань, Греция и другие страны.

Корейская делегация посетила Бучу и Ирпень и планирует помочь Украине отстроить разрушенную инфраструктуру.

Об этом сообщила председатель политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк в своем Telegram-канале.

"Корея может присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Потребность в ней официальная делегация во главе с руководителем правящей партии Республики Корея господином Ли Джун Соком имела возможность сегодня увидеть в Буче и Ирпене на собственными глазами", – сказала Шуляк.

По ее словам, представители Кореи будут обсуждать этот вопрос с руководством своей страны.

"По словам господина Ли Джун Сока, после увиденного и услышанного в Украине, он обязательно встретится с президентом Юном Сок Йолом, чтобы обсудить различные варианты помощи. Я же благодарна за визит и искренне надеюсь, что Южная Корея может присоединиться к странам, которые уже официально заявили о желании получить "шефство" над восстановлением украинских регионов, городов, сел, объектов, пострадавших от кровавых рашистов", – подытожила глава "Слуги народа".

Напомним, ранее Елена Шуляк рассказывала о том, что восстанавливать украинские регионы и города уже официально выразили желание Эстония, Великобритания, Испания, Тайвань, Греция и другие страны.

Также глава "Слуги народа" отмечала, что отстраивая уничтоженное во время войны жилье, особое внимание будут уделять фактору безопасности, а проектировать новые дома будут с современными комфортными бомбоубежищами.