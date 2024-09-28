В НАТО понимают, что свободно использовать санитарную авиацию, как в Ираке или Афганистане, в войне с РФ не смогут.

НАТО разрабатывает планы эвакуации большого количества раненых военных на случай войны с Россией. Об этом в интервью агентству Reuters рассказал руководитель командования материально-технического обеспечения НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк.

По его словам, в случае войны с РФ сценарий медицинской эвакуации будет отличаться от опыта союзников в Афганистане и Ираке, поскольку театр боевых действий будет шире и масштабнее. Кроме того, преимущество Запада в воздухе не везде будет гарантированным.

Отмечается, что планирование медицинской эвакуации является лишь одним из направлений значительно более широкого переформатирования планов НАТО, вызванного вторжением России в Украину в 2022 году.

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Если возникнет конфликт с Россией, раненых военных нужно будет не только транспортировать на большее расстояние, чем во время других войн последних лет, сказал Солфранк.

Из-за угрозы от российских средств ПВО и российской авиации НАТО вероятно придется меньше полагаться на санитарную авиацию и создать санитарные поезда, которые могли бы транспортировать больше пострадавших одновременно.

"Из соображений планирования необходимо рассмотреть все варианты доставки большого количества раненых в медицинские учреждения, включая поезда, но потенциально также автобусы", - говорит генерал НАТО.

Различные медицинские правила в странах альянса являются еще одним препятствием, которое нужно преодолеть, сказал Солфранк. В частности, вероятно, придется создать зону свободного прохода для определенных сильнодействующих лекарств, транспортировка которых даже в пределах ЕС является жестко регулируемой.

Перспективы войны России с НАТО

Как писал УНИАН, Россия продолжает наращивать военную мощь и может угрожать другим соседям. Немецкий генерал-лейтенант Карстен Бройер считает, что "российская армия ориентируется на Запад", и уже через несколько лет у них будет достаточно ресурсов для нападения на территорию НАТО.

При этом российские официальные лица не стесняются откровенно угрожать НАТО войной. В частности такие заявления звучали из уст официального представителя России в ООН в середине сентября.

Правда, военные обозреватели имеют большие сомнения относительно реальной способности РФ противостоять НАТО в прямой войне. Например, отставной австралийский генерал и военный аналитик Мик Райан говорит, что российские угрозы о войне с НАТО столь же абсурдны, как угрозы "доплыть до Луны".

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