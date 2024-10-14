РФ будет способна атаковать территорию стран-членов НАТО в течение ближайших 6 лет. Такое мнение высказал руководитель разведывательной службы Германии Бруно Каль. Он добавил, что видит прямую военную угрозу со стороны России, передает n-tv. "Самое позднее к концу этого десятилетия российские войска будут в состоянии напасть на НАТО", - высказал прогноз Каль на слушаниях в Бундестаге. Руководитель немецкой разведки отметил, что "Кремль рассматривает Германию как врага", потому что она является второй крупнейшей страной, которая поддерживает Украину в войне против российских оккупантов.

"Мы находимся в прямом конфликте с Россией", - сказал он.

Каль добавил, что Путин обеспокоен не только Украиной, а "на самом деле созданием нового мирового порядка".

На слушаниях также выступил глава контрразведки страны Томас Хальденванг, заявив, что его ведомство "наблюдает агрессивные действия российских спецслужб", пишет BILD. Он подчеркнул, что российский шпионаж и диверсии в Германии растут "как качественно, так и количественно".

Глава Службы военной контрразведки Мартина Розенберг заявила, что количество попыток слежки за критической инфраструктурой стало "тревожно" высоким. "В центре внимания российских шпионов поставки немецкого оружия в Украину, подготовка немецких военных, производство оружия или саботаж, чтобы создать чувство незащищенности из-за диверсий", - сказала она.

Российские шпионы в других странах

В последнее время участились новости о том, что российские шпионы в старнах Европы оживились. Так, летом британским военным раздали инструкции по безопасности, в которых говорится о работе российских шпионов. В частности, бойцов предупредили, что за военными базами могут следить.

Европа готовится к возможным российским диверсиям на энергетических объектах Норвегии.

А 8 октября в Ми-5 предупредили об угрозе на улицах Европы, которую могут создать российские агенты.

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