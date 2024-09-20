Мик Райан считает подобные угрозы Кремля не более чем манипуляцией.

Россия угрожает НАТО войной в случае, если Украине позволят бить западными ракетами вглубь российской территории. Однако это не более чем психологическая манипуляция, сегодня реальный риск войны РФ с НАТО практически нулевой. Такое мнение в интервью Der Tagesspiegel высказал отставной австралийский генерал и военный аналитик Мик Райан.

"Я бы сказал, что вероятность этого составляет 0,0001%. Путин уже около года говорит, что Россия находится в состоянии войны с НАТО. В этом нарративе нет ничего нового", – отметил генерал.

По его словам, "было бы иллюзией полагать", что Россия может противостоять всему НАТО, хотя она не способна победить даже Украину, которая не имеет полноценных военных союзников.

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"Это просто смешно. НАТО намного богаче Украины и обладает гораздо большим военным потенциалом, включая ядерное оружие. Для Путина было бы абсурдом думать, что такое возможно. Это все равно, что сказать, что он собирается доплыть до Луны", – говорит Райан.

Аналитик подчеркнул, что Владимир Путин является очень хорошим манипулятором и понимает, как работают человеческие эмоции.

"Он понимает, как мыслят и действуют западные политики. И он отлично умеет манипулировать ими, заставляя думать, что они уязвимы, даже если это не так", – отметил австралийский генерал.

Россия пугает НАТО войной

Как писал УНИАН, на фоне возможной отмены ограничений на ракетные удары вглубь России Кремль до последнего пытается разыгрывать карту запугивания Запада. В частности представитель РФ в ООН заявил, что разрешение Украине наносить такие удары будет означать "прямую войну" НАТО с Россией. А спикер Госдумы пообещал ракетные удары по Европарламенту.

Как минимум на часть европейских политиков верят в эти нелепые угрозы. Например, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в конце августа заявил, что его страна не разрешает Украине бить по РФ итальянским оружием, потому что "мы не воюем с Москвой".

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