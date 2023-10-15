В состав подразделения входят резервисты, которые были призваны после того, как ХАМАС начал свое внезапное нападение 7 октября.

Израильская бригада Гивати готова начать наступление на Сектор Газа по воздуху, суше и морю, как только будет получен соответствующий приказ.

Такое заявление сделала редактор Sky News по вопросам безопасности и обороны Дебора Хейнс, которая находится на юге Израиля вместе с бригадой Гивати.

"Это боеспособное подразделение. Они готовы отправиться в Газу, если поступит приказ", — говорит Хейнс.

Она добавляет, что в состав подразделения входит множество резервистов, которые были призваны после того, как ХАМАС начал свое внезапное нападение 7 октября.

По словам Хейнс, что у подразделения есть пехотинцы, танки и инженерные подразделения, которые могут справиться с возможными минами-ловушками и взрывчаткой в Секторе Газа.

Ситуация в Израиле

7 октября 2023 года палестинские боевики движения ХАМАС совершили массированный обстрел территории Израиля и объявили о начале операции "Шторм Аль-Акса". 10 октября армия Израиля восстановила контроль над границей с Сектором Газа.

Иран пригрозил вмешаться, если Израиль начнет наземную операцию в Газе.

15 октября 2023 года Израиль внезапно отложил вторжение в Газу.

США заявили о том, что отправляют второй авианосец к побережью Израиля. Eisenhower присоединится к ударной группе авианосца USS Gerald R Ford.

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