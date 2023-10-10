ЦАХАЛ за ночь нанес удары по более чем 200 объектам в секторе Газа.

Армия Израиля восстановила контроль над границей с сектором Газа после того, как террористы ХАМАС взорвали участки пограничного забора во время атаки в субботу утром, сообщает The Times of Israel.

"За последние сутки ни один террорист не проник через забор", — сказал главный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари в телефонном разговоре с журналистами.

По словам Хагари, инженерно-боевые войска работают над минированием территорий возле дыр в заборе. При этом, по оценкам ЦАХАЛа, на территории Израиля все еще скрывается небольшое количество террористов.

Также в армии Израиля сообщили, что израильские силы за ночь нанесли удар по более чем 200 объектам в секторе Газа.

В ЦАХАЛе заявляют, что среди других военных объектов находятся склад оружия в мечети, квартира, используемая противотанковыми ракетными силами ХАМАСа, и высотная башня, используемая террористической группировкой.

Военные публикуют кадры, на которых видно несколько ударов.

Война в Израиле - последние новости

По последним данным, в результате нападения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян достигло 900, в медицинские учреждения страны уже обратилось 2 500 граждан.

Сами террористы заявляли, что держат в заложниках около 130 израильтян, в том числе и армейских чиновников. Вчера вечером они сказали, что будут казнить их, если Израиль будет бить по сектору Газы или решит провести наземную военную операцию.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Соединенных Штатов Джо Байден выступили с совместным заявлением относительно ситуации в Израиле. Они пообещали в ближайшие дни "обеспечить Израиль способностью защитить себя" и создать условия для установления мира на Ближнем Востоке.

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