Иран уже наращивает активность в Сирии.

Иран предупредил Израиль, что вмешается в войну, если ЦАХАЛ начнет наземную операцию в Секторе Газа. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на два дипломатических источника, которые знают ситуацию.

Накануне министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан встретился с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией в Катаре. По итогам встречи ХАМАС сообщил, что Иран оценил атаку палестинских боевиков на Израиль в минувшую субботу как "историческую победу", которая нанесла поражение израильской оккупации палестинской территории.

Также во время этой встречи участники "согласились продолжать сотрудничество" для достижения "целей" ХАМАСа. Стоит отметить, что и ХАМАС, и Иран официально декларируют своим главным приоритетом во внешней политике уничтожения государства Израиль.

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Тем временем Иран направил сообщение Израилю через ООН, в котором подчеркнул, что не хочет дальнейшей эскалации конфликта, но вмешается, если израильская операция в Газе продолжится.

Sky News также сообщает, что высокопоставленный израильский чиновник обвинил Иран в попытке открыть второй фронт войны со стороны Сирии. Как заявил глава отдела стратегических вопросов Министерства иностранных дел Израиля Джошуа Зарка, иранцы активно действуют в Сирии, размещая там вооружение.

Это заявление прозвучало на фоне обмена воздушными ударами между Сирией и Израилем.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, финансирование группировки ХАМАС от внешних источников частично шло через московскую криптобиржу Garantex. По данным аналитиков, незадолго до нападения на Израиль на цифровые кошельки, принадлежащие группировке Исламский джихад, союзной ХАМАС, было перечислено $93 млн.

Также мы рассказывали, что Пентагон принял решение направить вторую авианосную ударную группу в восточное Средиземноморье, недалеко от Израиля. Этот шаг должен сдерживать любые враждебные действия против Израиля, а также предотвращать возможные попытки дальнейшего расширения конфликта.

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