Наземную операцию отложили по крайней мере на несколько дней, говорят источники.

Израиль ненадолго отложил начало наземной операции в Секторе Газа, чтобы дождаться более благоприятной погоды. Сейчас в регионе плотная облачность, что помешает работе подразделений воздушной разведки и непосредственной воздушной поддержки наземных сил, пишет The New York Times.

Официального объявления о начале наземной операции до сих пор нет, хотя ЦАХАЛ подтвердил, что разведывательные группы уже совершают кратковременные рейды на палестинскую территорию. По словам нескольких источников, вторжение было первоначально запланировано на эти выходные, но было отложено на несколько дней, по крайней мере частично из-за погодных условий.

Считается, что десятки тысяч боевиков ХАМАСа закрепились в сотнях миль подземных туннелей и бункеров под городом Газа и прилегающими частями северной части Газы. Израильские военные лидеры ожидают, что ХАМАС попытается помешать их продвижению, взорвав некоторые из этих туннелей, когда израильские солдаты будут проходить над ними. Также израильтян ожидают придорожные бомбы и заминированные здания.

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ХАМАС также, вероятно, устроит партизанские вылазки, во время которых боевики будут выпрыгивать из скрытых тоннелей уже за спиной наступающей армии.

По словам трех израильских офицеров, с которыми пообщались журналисты, для облегчения выполнения задач израильским военным значительно упростили правила ведения боевых действий – отменили часть требований по идентификации целей перед тем, как открывать огонь.

Помимо пехоты, израильские ударные силы будут включать танки, саперов и спецназовцев, добавили упомянутые офицеры. Сухопутные войска с воздуха будут прикрывать боевые самолеты, вертолеты и беспилотники, будет работать артиллерия с суши и с моря.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, Иран предупредил Израиль, что вмешается в войну, если ЦАХАЛ начнет наземную операцию в Секторе Газа. По данным самого Израиля, иранцы уже значительно усилили активность в соседней Сирии.

Также мы сообщали, что Пентагон принял решение направить вторую авианосную ударную группу в восточное Средиземноморье - поближе к Израилю. США надеются, что это сдержит третьи стороны от враждебных актов против Израиля.

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