Eisenhower присоединится к ударной группе авианосца USS Gerald R Ford.

Пентагон принял решение направить вторую авианосную ударную группу в восточное Средиземноморье, недалеко от Израиля, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Сообщается, что данный шаг является частью действий, предпринятых Вашингтоном для сдерживания любых враждебных актов против Израиля, а также предотвращения возможных попыток дальнейшего расширения конфликта после атак, совершенных боевиками ХАМАС на Израиль. Это решение представляет собой демонстрацию поддержки США Израиля в ситуации, требующей внимания и усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе.

Авианосная ударная группа включает в себя следующие военные суда: авианосец USS Eisenhower, крейсер с управляемыми ракетами USS Philippine Sea (CG-58), а также эсминцы с управляемыми ракетами USS Laboon (DDG-58), USS Mason (DDG-87) и USS Gravely (DDG-107).

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Eisenhower присоединится к ударной группе авианосца USS Gerald R Ford, которая уже находится вблизи Израиля. Это усилит американское присутствие там множеством эсминцев, истребителей и крейсеров.

США отправили к побережью Израиля авианосец USS Gerald R Ford

Как писал УНИАН, ранее министр обороны США Ллойд Остин приказал отправить авианосец USS Gerald R Ford, крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и несколько эсминцев в Восточное Средиземноморье. Также были приняты меры для усиления истребительных эскадрилий ВВС США F-35, F-15, F-16 и A-10 в регионе.

По словам Остина, решение было принято в ответ на нападения ХАМАС на Израиль, это должно "укрепить позиции Министерства обороны США в регионе для усиления региональных усилий по сдерживанию".

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