Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман не исключает, что боевые действия в Израиле возможно усложнят поставки некоторого вооружения в Украину.

Война в Израиле отвлечет мировую общественность от того, что происходит в Украине, однако это не означает, что все забудут о российском вторжении.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, отметив при этом, что боевые действия в Израиле возможно усложнят поставки некоторого вооружения в Украину.

"Там находятся американские склады снарядов. И с этих складов не израильское, американское оружие передавалось нам. Скорее всего, это может быть, если не остановлено, то приостановлено точно. Пока там идут боевые действия, конечно, никто не будет загружать снаряды, перевозить их, это очевидно", - отметил Гетьман.

Однако, он убежден, что помощь Украине не будет уменьшена.

"Да, это будет отвлекать от войны в Украине. Но это не значит, что все переключатся на войну в Израиле и забудут о войне в Украине. Никто ничего не забудет", - заявил Гетьман.

Война в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Cектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет. В ответ израильская армия атаковала позиции палестинцев.

Боевое крыло ХАМАС — группировка "Бригады Изэддина аль-Кассема" выступило с угрозой, что будет нанесен удар по Тель-Авиву".

Эксперт по Ближнему Востоку Уильям Векслер считает, что ХАМАС оказался более амбициозным и тактически способным, чем ожидалось. Он убежден, что в Тель-Авиве начался конфликт нового типа.

Посольство Израиля в США сообщило о 100 похищенных ХАМАСом израильтянах. Кроме того, по меньшей мере 300 израильтян были убиты и более 1800 получили ранения.

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