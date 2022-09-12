Таким образом компания обошла запрет на продажу Украине современное вооружение.

Израиль продает Украине системы противодействия беспилотникам. Посредником выступает Польша.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что оборудование продавали Польше, чтобы обойти отказ Израиля продавать современное вооружение Украине. В компании заявили, что не знали, что Варшава продаст вооружение Киеву.

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Данные системы могут перехватывать беспилотник, они классифицируются как "передовые оборонные технологии", поэтому не одобрены для продажи Украине.

Стоит отметить, что Израиль развертывает системы защиты от дронов вдоль своих границ с Газой, Ливаном и Сирией и считается мировым лидером в разработке технологий, в которых участвуют несколько израильских фирм - Israel Aerospace Industries, Elbit, MCTECH, Spear и Avnon Group.

После полномасштабного вторжения России в Украину западные страны поставили Украине значительное количество вооружений, но министерство обороны Израиля выступило против продажи Киеву как наступательных, так и передовых оборонительных систем, потому что это могло нанести ущерб "деликатным отношениям" Иерусалима с Москвой.

Израиль пытается сохранить связи с Россией из-за российских войск в Сирии. При это Иерусалим поставил Украине каски и защитные жилеты, а также гуманитарную помощь, в том числе лекарства и одеяла.

Как ранее сообщал УНИАН, в марте текущего года Израиль приостановил безвизовый режим для граждан Украины и установил квоту для 5 тысяч украинцев, которые смогут въехать в страну. Также была введена система электронных разрешений на въезд.

85 известных евреев - представителей научной, культурной, политической и деловой элиты Украины - подписывали обращение к Кнессету Израиля с призывом отменить дополнительные процедуры, которые затрудняют въезд в страну украинцев, в том числе тех, кто вынужден искать убежища из-за боевых действий.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Верховный суд Израиля обязал правительство отменить любые дополнительные ограничения на въезд украинских граждан.

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