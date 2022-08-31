Власти Германии намерены купить израильскую противоракетную систему "Хэц-3" ("Стрела-3") в рамках создания общеевропейской системы противовоздушной обороны (ПВО).
Как сообщил немецкий телеканал ARD, канцлер Германии Олаф Шольц объявил о намерении создать новую систему ПВО совместно с соседними странами, однако не уточнил, на базе какого именно вооружения она будет формироваться. По данным ARD, Германия стремится получить именно новейшую "Хец-3", поступившую на вооружение Израиля в 2017 году.
Противоракетные системы "Хец-3" оснащены ракетами, способными перехватывать баллистические цели на высоте до 100 км. Комплекс был разработан для перехвата ракет меньшей и средней дальности (дальность полета от 400 до 5500 км). Комплекс способен обнаруживать цели на дальности до 900 км.
ARD сообщает, что у Германии есть пробел именно в защите от поднимающихся за пределы атмосферы баллистических ракет.
Разработка "Хэц-3" впоявилась в Израиле с участием американского авиастроительного концерна Boeing, поэтому Германии предстоит получить разрешение в США.
Как сообщал УНИАН, 29 августа канцлер Германии Олаф Шольц призвал союзников к созданию общеевропейской системы противоракетной обороны. По его задумке, ПВО покроет Германию и соседние страны.
"Германия с самого начала будет проектировать эту будущую противовоздушную оборону таким образом, чтобы при желании могли быть задействованы наши европейские соседи", - заявил Шольц.