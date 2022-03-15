Теперь вынужденные переселенцы не смогут попасть в страну.

С 13 марта Израиль ограничивает прием украинцев. В Украине такому решению удивились, отметил руководитель ОП Андрей Ермак.

Чиновник поблагодарил Израиль за те шаги, которые он делает для помощи Украине в преодолении трудного военного времени и его первых последствий, однако решение прекратить пускать беженцев является неожиданным.

"Напомню всем нашим партнерам: ваши народы давно и ясно показывают и говорят, что вам нужно делать. Увидьте и услышьте своих избирателей. Они сделали свой выбор. Они поддерживают Украину. Они с нами. А вы?", – написал Андрей Ермак.

Глава Офиса Президента отметил, что Украина будет реагировать на любые шаги, вредящие интересам нашей страны и украинцев.

Ранее УНИАН писал как Германия принимает беженцев из Украины 2022, что нужно для получения статуса беженца и что ждет украинца в европейской стране.

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