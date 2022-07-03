В марте текущего года Израиль приостановил безвизовый режим для граждан Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Верховный суд Израиля обязал правительство отменить любые дополнительные ограничения на въезд украинских граждан.

Как глава государства отметил в Twitter, он приветствует это решение.

"Приветствую решение Верховного суда Государства Израиль, которое обязывает правительство Израиля отменить любые дополнительные ограничения на въезд граждан Украины", - заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что верховенство права и уважение к правам человека – "это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию".

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Израиль приостановил безвизовый режим для граждан Украины и установил квоту для 5 тысяч украинцев, которые смогут въехать в страну. Также была введена система электронных разрешений на въезд.

85 известных евреев - представителей научной, культурной, политической и деловой элиты Украины - подписывали обращение к Кнессету Израиля с призывом отменить дополнительные процедуры, которые затрудняют въезд в страну украинцев, в том числе тех, кто вынужден искать убежища из-за боевых действий.

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