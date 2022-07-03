Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Верховный суд Израиля обязал правительство отменить любые дополнительные ограничения на въезд украинских граждан.
Как глава государства отметил в Twitter, он приветствует это решение.
"Приветствую решение Верховного суда Государства Израиль, которое обязывает правительство Израиля отменить любые дополнительные ограничения на въезд граждан Украины", - заявил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что верховенство права и уважение к правам человека – "это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию".
Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Израиль приостановил безвизовый режим для граждан Украины и установил квоту для 5 тысяч украинцев, которые смогут въехать в страну. Также была введена система электронных разрешений на въезд.
85 известных евреев - представителей научной, культурной, политической и деловой элиты Украины - подписывали обращение к Кнессету Израиля с призывом отменить дополнительные процедуры, которые затрудняют въезд в страну украинцев, в том числе тех, кто вынужден искать убежища из-за боевых действий.