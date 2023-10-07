В Израиле увеличилось число жертв в результате атаки.

Экстренное заседание ООН состоится после крупнейшего нападения ХАМАС на Израиль за последние годы. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Бразилии, которая в этом месяце приняла на себя обязанности председателя Совета.

В МИД Бразилии осудили нападения и выразили солидарность с народом Израиля, а также подтвердили приверженность "решению на основе двух государств", при котором Палестина и Израиль сосуществуют в пределах взаимосогласованных и международно признанных границ.

"Правительство Бразилии вновь заявляет, что нет оправдания применению насилия, особенно в отношении гражданского населения, и призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы предотвратить эскалацию ситуации", - заявили в министерстве иностранных дел.

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По последним официальным данным экстренных служб Израиля, число израильтян, погибших в результате сегодняшнего нападения ХАМАС, возросло с 40 до 70.

Также сообщается о том, что ранено 545 человек, хотя по некоторым данным, эта цифра может достигать 740 человек.

Война в Израиле

Палестинская исламистская группировка ХАМАС сегодня совершила крупнейшее нападение на Израиль за последние годы, вторгштсь на территорию страны, а также произведя массированный ракетный обстрел.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал принять ответные меры, заявив, что его страна находится в состоянии войны.

В то же время США выразили оддержку Израилю, заявив, что позаботятся о том, чтобы обеспечить страну всем необходимым для самозащиты.

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