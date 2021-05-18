По данным минздрава Газы подконтрольного ХАМАС, в настоящее время в ходе боев убиты более 200 палестинцев.

Армия обороны Израиля в течение минувшей ночи уничтожила более 150 боевиков, преимущественно из радикального палестинского движения ХАМАС, во время боев в секторе Газа.

Об этом пишет Times of Israel.

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По данным минздрава Газы, в настоящее время в ходе боев убиты более 200 палестинцев, в том числе более 50 несовершеннолетних и 30 женщин. Издание пишет, что неизвестно, включили ли в число жертв непосредственно боевиков.

По словам официального представителя ЦАХАЛ Хидаи Зильбермана, по состоянию на ночь в понедельник были убиты более 120 членов ХАМАС и еще 25 – членов палестинского исламского джихада.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет завершен.

Армия обороны Израиля заявила, что с понедельника, 10 мая, в сторону территории страны из Газы ХАМАС выпустил 2,9 тыс. ракет.

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Автор: Яна Ставская