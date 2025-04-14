Битва за Торецк продолжается уже 9 месяцев.

В Торецке Донецкой области продолжаются городские бои, штурмы и атаки. В частности 100 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ показала в Facebook, как сейчас выглядит город.

По словам украинских военных, противник превратил Торецк в "город-призрак".

"Весна в Торецке... В течение девяти месяцев 100 омбр вместе с приданными ей подразделениями ведет Битву за Торецк. За это время взбешенный "р***кий мир" превратил некогда цветущий город украинского Донбасса в город-призрак...", - добавили в сообщении.

Ситуация в Торецке - последние новости

Ранее офицер ВСУ Сергей Цехоцкий заявил об уличных боях в Торецке. По его словам, в городе есть украинские войска, однако вражеских сил там больше.

"Россияне наваливаются, хотят нащупать наши слабые места и наращивают свое присутствие", - добавил военный.

В то же время капитан ВСУ Сергей Хоминский отметил, что битва за Торецк уже стоила России 15 тысяч оккупантов "двухсотыми". Он отметил, если говорить об общих потерях врага на этом направлении за 9 месяцев, то это уже более 50 000 личного состава.

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