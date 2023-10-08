Боевую часть на дроне Ababil-2 разместили по типу Shahed-136, отметил обозреватель.

Боевики ХАМАС запускали по Израилю дроны Ababil-2 иранского производства, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Ababil-2 - это разведывательный БПЛА, и осенью 2022 их использовали российские войска в Украине, но те оказались весьма уязвимыми для средств ПВО и РЭБ. Похоже, переданные ХАМАС Ababil-2 решили применять не как громоздкий и малоэффективный разведывательный БПЛА, а как дрон-камикадзе", - написал он.

По словам эксперта, боевую часть на дроне Ababil-2 разместили по типу Shahed-136, но меньшей мощности из-за габаритов.

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"Иранские технологии, развивавшиеся все эти годы, в том числе и при содействии России, в руках убийц израильтян. А ведь Израиль об этой угрозе предупреждали, но власти считали, что они справятся: "не драматизируйте!". "Что бабуины смогут противопоставить "Железному куполу" и "Меркавам"?". Ну... ок", - отметил Коваленко.

Почему ХАМАС удалось прорваться в Израиль - мнение Коваленко

Как отмечал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, армия Израиля не была готова к нападению ХАМАС, так как давно деградировала и погрязла во внутренних проблемах коррупционного и внутриполитического характера. Именно эти проблемы, по мнению эксперта, себя явили во всей трагической "красе" при вторжении в страну палестинской группировки ХАМАС 7 октября.

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