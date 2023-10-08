Они долгое время проживали в Израиле.

Имеем подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле.

Об этом агентству УНИАН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Обе гражданки длительное время проживали в стране", - отметил он.

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МИД сообщает, что консулы оказывают необходимую консульскую помощь, поддерживают связь с родственниками.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 октября, утром началось вторжение членов палестинского исламистского движения ХАМАС на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Известно об убитых и взятых плен.

Сегодня спикер МИД Олег Николенко отметил, что оперативный штаб Министерства иностранных дел Украины для оказания помощи украинцам в Израиле работает в круглосуточном режиме.

За минувшие сутки украинские дипломаты разыскали одного гражданина, который пропал на юге Израиля, помогли одной семье уехать из города Ашкелон, а также нашли временное жилье для двух семей на фоне отмененных авиарейсов.

В общем оперативный штаб обработал 80 обращений граждан. Запросы касались установления места нахождения родственников, путей выезда из зон боевых действий, поиска временного жилья, получения информации о развитии ситуации безопасности и порядке действий в контексте обеспечения собственной безопасности.

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