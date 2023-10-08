В Вашингтоне заявили о худшем дне для Израиля со времен войны 1973 года.

Среди погибших и похищенных боевиками ХАМАСа людей в Израиле вероятно есть несколько граждан США. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии для телеканала NBC.

"У нас есть сообщения, что среди погибших могут быть несколько американцев. Мы очень активно работаем над проверкой этих сообщений. Так же мы видели сообщения о заложниках [из числа граждан США]", - добавил он.

В другом интервью Блинкен официально осудил нападение ХАМАСа на Израиль, назвав его худшим нападением на страну за 50 лет.

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"Это худшее нападение на Израиль со времен Войны Судного дня в 1973 году. Но есть большая разница. То была обычная война между странами, между армиями. [Сейчас] это массовое террористическое нападение на израильских мирных жителей. Неизбирательный ракетный обстрел мирного населения. Тысячи ракет. Мужчин, женщин и детей перетащили через границу в Газу, включая жертву Холокоста в инвалидной коляске. Расстрелянные на улицах люди, мирные жители", – цитирует Блинкена издание Politico.

Нападение ХАМАСа на Израиль - последние новости

Как писал УНИАН, Армия обороны Израиля начала подтягивать артиллерию и танковые подразделения к границн с Сектором Газа. Кроме того, израильская авиация нанесла новые удары по объектам группировки ХАМАС на территории Газы. Утверждается, что под удар попали три военных штаба боевиков.

Также мы рассказывали, что сегодня днем президент Украины Владимир Зеленский провел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Премьер рассказал о ситуации в Израиле и о действиях вооруженных сил и органов правопорядка по отражению нападения.

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