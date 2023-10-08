Среди убитых и похищенных есть граждане США, Франции, Германии и Украины.

В Израиле количество жертв от нападения боевиков ХАМАС увеличилось до 700 человек.

Как сообщает государственная телерадиокомпания Израиля Kan, ранены 2200 человек, более 700 человек погибли. Среди убитых и похищенных есть граждане США, Франции, Германии и Украины.

По информации Timesofisrael, члены семей пропавших без вести просят предоставить информацию, поскольку число погибших в Израиле продолжает расти.

Трое граждан Великобритании либо пропали без вести, либо погибли, сообщили их семьи. На данный момент подтверждено убийство гражданина Франции, 20-летнего солдата ЦАХАЛа. Еще несколько граждан Франции до сих пор числятся пропавшими без вести.

Семьи израильтян, которых боевики ХАМАС взяли в заложники, провели пресс-конференцию, заявив, что прошло уже почти двое суток с начала атаки ХАМАС, но у них все еще нет информации о похищенных родственниках.

"Мы требуем ответы, но не все из них сделают нас счастливыми. Мы хотим вернуть домой мальчиков, девочек, семьи", — цитирует Haaretz одного из участников пресс-конференции.

В трансляцию 9-го канала Израиля попал фрагмент, в котором женщина со слезами на глазах рассказала, как пропал ее сын. Переводчица, которая переводила с иврита на русский язык, расплакалась в прямом эфире.

Война в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Cектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет.

8 октября 2023 года Израиль официально перешел в состояние войны.

Израиль стягивает артиллерию и танки к границе с Газой, продолжаются авиаудары.

Блинкен назвал причину, которая могла побудить ХАМАС к нападению на Израиль. Несмотря на известные связи ХАМАСа с Ираном, доказательств причастности Тегерана к этим событиям пока нет.

Среди убитых и похищенных ХАМАСом людей, вероятно, есть несколько граждан США. В Вашингтоне заявили о худшем дне для Израиля со времен войны 1973 года.

Президент Ирана поддержал нападение ХАМАСа на Израиль. Тегеран призвал другие страны поддержать Палестину.

Вас также могут заинтересовать новости: