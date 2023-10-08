Власти Китая глубоко обеспокоены нынешней эскалацией напряженности и насилия между Израилем и Палестиной, отметили в китайском МИДе.

Власти Китая отреагировали на кровавое вторжение в Израиль, которое из сектора Газы совершили боевики ХАМАС, и поделились мнением насчет того, что поможет выйти из конфликта. Китай назвал способ "фундаментального" завершения конфликта.

Китайская сторона призвала "стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и немедленно прекратить боевые действия, чтобы защитить гражданское население и избежать дальнейшего ухудшения ситуации", идет речь в заявлении Министерства иностранных дел Китая.

"Китай глубоко обеспокоен нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем... Рецидив конфликта в очередной раз демонстрирует, что затяжной тупик мирного процесса не может продолжаться долго", - отметили в министерстве.

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В МИД Китая считают, что "фундаментальный выход из конфликта заключается в реализации решения о двух государствах и создании независимого государства Палестина".

Китайская сторона подчеркнула, что международное сообщество должно срочно действовать, чтобы способствовать возобновлению мирных переговоров между Израилем и Палестиной и обретению пути для установления длительного мира.

ХАМАС против Израиля - сегодня это стоит знать

Утром 7 октября боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Кроме того, члены группировки ХАМАС вторглись на израильскую территорию из сектора Газы, захватывали населенные пункты и убивали людей и брали пленных. Уже известно о более 300 жертвах боевиков.

Против врагов власти Израиля начали операцию "Железные мечи", боевиков уничтожали на израильской земле, а также наносились удары по сектору Газы. По мнению аналитиков Atlantic Council, после атаки на Израиль ХАМАСу грозит серьезная деградация.

Справка УНИАН. Сектором Газы называют территорию, которая находится на берегу Средиземного моря, эту землю Организация Объединенных Наций выделила для арабского государства Палестина.

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