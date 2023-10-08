ХАМАСу грозит серьезная деградация, поделились мнением в Atlantic Council.

Боевики ХАМАС доказали, что они амбициознее и тактически более способны, чем ожидалось.

Пропорционально потерям, понесенным Израилем в субботу, 7 октября, "это больший удар, чем тот, который Соединенные Штаты понесли 11 сентября", сообщает Atlantic Council в своем обзоре. Войска Израиля будут наносить серьезные удары про противнику, в частности, авиационные.

"Вероятным результатом будет существенная деградация ХАМАС и значительные разрушения в Газе. И, так же как 11 сентября оказалось долгосрочной стратегической ошибкой для "Аль-Каиды" (международная террористическая суннитская джихадистская организация - Ред.), 8 сентября, вероятно, окажется такой же стратегической ошибкой для ХАМАС", - отметили аналитики.

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ХАМАС против Израиля - что надо знать сегодня

Группировка боевиков ХАМАС ранним утром 7 октября атаковала Израиль с территории сектора Газы - был нанесен массированный ракетный удар, кроме того, противники израильтян прорвали границу. Боевики захватывали населенные пункты и убивали военных и мирных людей, а также брали пленных.

Власти Израиля начали против боевиков операцию "Железные мечи" и наносили ответные удары по сектору Газы. Агентство Bloomberg писало, что нападение на Израиль боевиков ХАМАС - крупнейший провал израильских спецслужб за 50 лет.

Сообщалось, что число погибших в результате вторжения ХАМАС в Израиль возросло до более 300 человек. Информация о том, что погибла гражданка Украины, проверяется.

Трагедия в США 11 сентября - что надо знать

11 сентября 2001 года в Штатах произошла страшная трагедия - члены террористической организации "Аль-Каида" угнали четыре пассажирских самолета. Два из них врезались во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и спровоцировали страшные пожары. Через несколько часов башни обрушились, приведя к огромному количеству жертв. Еще один самолет ударил в Пентагон в Вашингтоне, а четвертый, благодаря героическим действиям пассажиров, разбился в поле в Пенсильвании, не долетев до своей возможной цели - объекта в Вашингтоне.

Эта трагедия считается крупнейшим терактом в истории, она привела к гибели тысяч невинных людей. 11 сентября стало символом памяти о жертвах терроризма и является напоминанием о необходимости в единении и противодействии экстремизму во всем мире.

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