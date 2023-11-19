Турция продолжит поддерживать сектор Газа, несмотря на все трудности, и будет привлекать внимание к борьбе угнетенного народа на международной арене.

Турция продолжит поддерживать сектор Газа, несмотря на все трудности. Анкара будет привлекать внимание к борьбе угнетенного народа на международной арене.

"Турция будет упорно поддерживать Газу, несмотря на препятствия. Весь мир, особенно исламские страны, должны объединиться для оказания этой помощи. Они пытаются подвергнуть Газу голоду и жажде, периодически препятствуя доставке помощи. Тем не менее, мы продолжаем сотрудничать с международными гуманитарными организациями и ООН, доставляя помощь, хотя и не в таком объеме, как хотелось бы", - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с прессой.

Инспекция ядерного оружия Израиля

Эрдоган сообщил, что более тысячи юристов обратились в Международный уголовный суд с просьбой начать расследование военных преступлений Израиля и что Тель-Авив не хочет становиться участником Договора о нераспространении ядерного оружия.

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"Ядерное оружие Израиля должно быть проверено, пока не стало слишком поздно. Мы, как Турция, выступаем с этим призывом. Я призываю все мировое общественное мнение не оставить это без внимания", - заявил политик

Избавление от Нетаньяху

Эрдоган высказался против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, утверждая, что 60% населения Израиля также выступают против него. Он заявил, что имеются веские доказательства для преследования израильского руководства в международном суде.

"Мы избавимся от Нетаньяху. Израиль избавится от него, и все евреи мира тоже избавятся от него. Сейчас все кормят его оружием, кормят деньгами, но в этой ситуации страны, которые его поддерживают, платят высокую цену. Существует достаточно доказательств для преследования израильского руководства в Международном уголовном суде. Мы сделаем все возможное, чтобы наказать эти преступления без предубеждения", - подчеркнул Эрдоган.

Израиль "узаконивает нападение на Газу ложью"

Эрдоган заявил, что подобно тому, как США вторглись в Ирак, используя ложь об оружии массового поражения, Израиль пытается узаконить свою оккупацию с помощью аналогичной лжи.

"Они пытаются найти прикрытие для военных преступлений, совершенных ими в Газе. Израиль совершил эти преступления не неосознанно и случайно, а преднамеренно. Все массовые убийства были спланированы, планировалось, где и как убивать женщин, мужчин и детей - одного за другим. Израиль входит в больницу с пушкой и танком, не говоря уже о винтовке. Они до сих пор ищут туннель под больницей. Все это оказалось ложью", - сказал президент Турции.

Освобождение пленных

Эрдоган заявил, что хочет освобождения как израильтян, захваченных ХАМАС, так и палестинцев, захваченных Израилем, и сослался на письмо, полученное от израильских семей.

"ХАМАС не заинтересован в том, чтобы не освобождать этих людей. Мы не хотим, чтобы израильтяне или палестинцы находились в плену. Некоторые из заложников, удерживаемых ХАМАСом, пострадали от израильских расправ над мирными жителями. Израильские семьи потеряли надежду на свое правительство после того, как они связались с нами таким образом", - сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что турецкая разведка расследует этот вопрос и работает над получением результата.

Война в секторе Газа и реакция Турции - главные новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекратил контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в связи с действиями Иерусалима в Секторе Газа.

В свою очередь МИД Израиля обвинил Эрдогана в поддержке террористов.

Позже стало известно, что власти Турции подали иск против Нетаньяху в Международный уголовный суд.

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