ХАМАС является настоящим врагом палестинского народа, убеждают в МИД.

Турция отозвала посла из Тель-Авива из-за событий в секторе Газа. В Министерстве иностранных дел Израиля назвали это "еще одним шагом президента Турции, который поддерживает террористическую организацию ХАМАС".

"Решение турецкого правительства вернуть посла для консультаций, пока Государство Израиль находится в самооборонной войны, ... является еще одним шагом президента Турции на сторону террористической организации ХАМАС", – говорится в заявлении МИД.

Израильское ведомство отмечает, что после нападения 7 октября боевики ХАМАС убили более 1400 человек, взяли 240 человек в заложники.

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"Кроме того, террористы ХАМАСа используют население Газы как живой щит, не давая им пройти в безопасные зоны и похищая у них горючее, еду и питьевую воду. ХАМАС является настоящим врагом палестинского народа и совершает военные преступления и преступления против человечества", – добавляют в сообщении.

Отношения Израиля и Турции на фоне войны против ХАМАС

Израиль в ответ на атаку ХАМАС начал наземную операцию в секторе Газа, контролируемом боевиками. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган называет события в секторе "резней". Он выступал на масштабном пропалестинском митинге в Стамбуле, во время своей речи он обвинял Израиль и западные страны.

Сегодня Турция заявила, что отзывает своего посла в Тель-Авиве (Израиль) Шакира Торнулара из-за гуманитарного кризиса, возникшего в секторе Газа. Эрдоган также объявил, что прекращает контакты с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в связи с действиями Израиля в секторе Газа.

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