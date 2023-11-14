Власти Турции подали иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС).

Турецкая сторона обвинила Нетаньяху в "геноциде" в секторе Газа. Об этом сообщили адвокаты правящей Партии справедливости и развития. По данным турецких СМИ, иск в МУС подал экс-парламентарий Метин Кюлюнк. Политик заявил, что все совершенное Нетаньяху является преступлением против человечности, поэтому его следует судить за геноцид и как убийцу.

"Мы подали заявление о геноциде в секторе Газа, осуществленном израильским Гитлером Нетаньяху, для отправки в прокуратуру Международного уголовного суда", - заявил Кюлюнк.

Кюлюнк выразил убеждение, что за преступления, которые произошли в секторе Газа, Нетаньяху должен предстать перед МУС.

Политик выразил уверенность, что Министерство юстиции Турции сделает все необходимое с заявлением, которое насчитывает 23 страницы. Он добавил, что Анкара не будет молчать и потребует соблюдения прав угнетенного народа сектора Газы.

Обострение отношений Турции и Израиля

28 октября глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что Иерусалим отзывает всех своих дипломатов для пересмотра отношений с Турцией. Таким образом Израиль отреагировал на угрозу лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начать религиозную войну с Западом в связи с "резней" в секторе Газа. В частности, Эрдоган назвал Израиль "пешкой" в регионе и указал, что Турция может "нагрянуть" к Западу ночью, чтобы отомстить за детоубийство в Газе.