О полном разрыве связей пока речь не идет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекращает контакты с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в связи с действиями Израиля в Секторе Газа. Об этом он заявил во время общения с журналистами в самолете на пути из Казахстана, пишет "Анадолу".

"На данный момент у меня нет никаких контактов. Наш глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калин встречается с израильской стороной. Конечно, он также встречается с представителями Палестины и ХАМАС. Позвольте мне сказать, Нетаньяху больше никоим образом не является контактным лицом для нас. ... Но это не что-то вроде полного разрыва связей, особенно в международной дипломатии. ... Мы используем все возможности дипломатии с моими друзьями-министрами, и мы будем продолжать это делать", – сказал Эрдоган.

Турецкий лидер утверждает, что целью Анкары является "достижение постоянного и устойчивого мира, который облегчит ситуацию и региону и стране".

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Отношения Израиля и Турции на фоне войны против ХАМАС

7 октября боевики палестинской группировки ХАМАС нанесли самый крупный за последние десятилетия удар по Израилю. Боевики ворвались на территорию Израиля и взяли около 200 человек в заложники. Израиль в ответ начал наземную операцию в секторе Газа, контролируемом боевиками.

Турецкий лидер называет события в секторе "резней". 28 октября Эрдоган выступил в Стамбуле на "большом палестинском митинге", обвинив западные страны в ситуации в секторе Газа. Он также пригрозил началом религиозной войны и заявил, что Турция готова жертвовать жизнями.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко заявил, что в этой речи просматривается скорее политический популизм, чем его реальная готовность воевать.

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